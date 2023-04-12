Вадим Кстенин официально начал свой второй срок на должности мэра Воронежа

Тандем Вадима Кстенина и Александра Гусева продолжит руководить столицей Черноземья и областью. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В среду, 12 апреля, на заседании городской Думы произошла церемония вступления в должность мэра Вадим Кстенина. Кроме депутатов, на ней присутствовали губернатор Александр Гусев, руководители структурных подразделений мэрии, районных управ, представители правоохранительных структур и ведомств. Ну и, конечно, воронежской общественности.

Председатель городского парламента Владимир Ходырев напомнил, что по решению от 22 марта 2023 года, которое было принято на предыдущем заседании, Вадим Юрьевич был во второй раз избран депутатами на должность руководителя городской администрации. Этот документ 12 апреля вступил в силу.

Мэр произнес слова присяги:

– Я, Кстенин Вадим Юрьевич, вступая в должность главы городского округа город Воронеж, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Росcии, федеральные законы и законы Воронежской области, Устав городского округа город Воронеж, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу.

Александр Гусев поздравил мэра с началом нового срока пребывания в должности. И поблагодарил депутатов за принципиальную позицию при принятии решений при назначении на должность главы города:

– Мне кажется, что сейчас самый важный процесс, который в стране происходит – консолидация в обществе, в политических силах. Конечно, только объединение поможет пройти нам этот непростой период для страны достойно и без существенных потерь, – сказал губернатор.

Александр Гусев затем обратился к мэру:

– Вадим Юрьевич, хочу Вам пожелать вот также настойчиво и активно работать, как вы это делали последние годы. Многое сделано в городе, конечно, проблем еще остается достаточно и следующий пятилетний срок для вас будет таким же напряженным. Мы перешли к пятилетнему циклу планирования в своей работе на уровне Правительства и городской администрации. Те планы, которые уже сформированы, говорят, как о возможностях, так и том напряжении, на которое придется себя настраивать.

Далее спикер городского парламента Владимир Ходырев вручил Вадиму Кстенину символ власти – герб и флаг Воронежа.

В ответном слове Вадим Кстенин поблагодарил всех за доверие:

– С этой самой минуты теперь полностью спрашивайте за всю работу. Нам не нужно времени на раскачку, мы полностью погружены в процесс, поэтому ваш спрос, как народных избранников, будет строгим. Настроены, как и ранее на продолжение совместной плодотворной работы с вами. Мы уже давно перешли на принципы совместного формирования общих программ. Я и администрация города приложим максимум усилий, чтобы работать высококачественно, эффективно, справляться с поставленными задачами. Поэтому – вперед!

Напомним, выборы мэра проходили не в ходе всенародного голосования, а в результате волеизъявления комиссии из представителей властных органов. Сначала определили шесть кандидатов, а потом лучшим из них назвали действующего мэра.