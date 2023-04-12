Из 74 жителей Воронежской области, за сутки заболевших коронавирусом, 50 попали в больницы

Заразившиеся коронавирусом жители Воронежской области вновь стали часто попадать в больницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Противоречивую статистику по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области за сутки дали специалисты Роспотребнадзора.

С одной стороны, число заразившихся на утро среды, 12 апреля очень резко снизилось – до 74 человек. Напомним, на начало дня 11 апреля заболевших было 189. С другой, резко возросло процентное соотношение тяжелых случаев заражения к общему их числу. Из 74 заболевших попали в больницы 50 человек. В то время как сутки назад из 184 заразившихся госпитализировали всего 39. Число заболевших коронавирусом за время начала пандемии в Воронежской области теперь 499 357.

Смертельных исходов коронавируса вновь не было. В то же время снизились темпы выздоровлений. На утро 12 апреля от коронавируса избавился 291 житель Воронежской области (на начало дня 11 апреля их было 402).