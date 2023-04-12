В Воронежской области в аварии с тремя машинами тяжело ранен пешеход

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 11 апреля, в 11.20 в Острогожске у дома № 45 на улице Ленина случилась авария. 60-летний водитель «Санг-Йонг» врезался в машину той же марки, которой управлял 69-летний местный житель. После чего сбил 71-летнего пешехода, шедшего по дороге вне зоны «зебры», а потом ударил стоящий «Форд». Им рулил 40-летний местный житель. Пожилой пешеход получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу.

На этом автомобиле особых повреждений не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 11 апреля в Воронежской области случилось 102 ДТП, из них в Воронеже – 68, на дорогах в районах – 26, на федеральных трассах – 8. В трех авариях получили травмы четыре человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.