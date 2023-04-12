В Воронеже определили подрядчика на строительство новой подстанции скорой помощи

У воронежских скорых до конца 2023 года должна появиться еще одна база. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже со второй попытки определили победителя аукциона на строительство новой подстанции скорой помощи с единой диспетчерской службой и гаражом. Им стали представители воронежской фирмы ООО «Кристалл». Максимальную цену контракта удалось снизить с 310,3 до 285,7 млн рублей. На первые торги не подали ни одной заявки.

Подрядчику предстоит построить подстанцию возле областной детской клинической больницы №1 на улице Бурденко, 1 на трех земельных участках общей площадью 0,6 га. В здании будет три этажа и гараж с отоплением. В нем разместится ремонтная мастерская на 15 автомобилей, автомойка. Рядом должны оборудовать парковку на 33 места. В проекте предусмотрена просторная диспетчерская с интерактивными экранами, кабинеты и комнаты отдыха, помещения для сушки одежды и обуви. В основном здании сделают конференц-зал на 120 человек и учебную комнату.

Также в подстанции будет располагаться единая диспетчерская служба. Она будет принимать от 25 тысяч до 80 тыс. вызовов в год со всей Воронежской области. Звонки будут автоматически записываться.

Подстанцию надо будет построить до конца 2023 года.

Напомним, в Воронеже начали поиск подрядчика для строительства новой аптеки возле областной клинической больницы № 1.