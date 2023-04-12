В Воронеже ищут пропавшего без вести 83-летнего мужчину

Алексея Михалева ищут двое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили воронежцев просят помочь в поисках 83-летнего Алексея Михалева. Пожилой мужчина ушел из дома в понедельник, 10 апреля, взяв с собой паспорт. С тех пор родственники ничего о нем не знают. До этого пенсионер никогда не пропадал. Родственники предполагают, что пожилой мужчина мог уехать в город Усмань Липецкой области, где жил ранее.

Приметы Алексея Михалева: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, черные с проседью волосы. 10 апреля был одет в коричневую куртку, черные штаны, серо-черную вязаную шапку, обут в черные берцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Алексей Михалев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).