В Воронеже на ночном пожаре в девятиэтажке погибла хозяйка квартиры

С огнем пожарные справились за считанные минуты, но пожилую женщину им спасти не удалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночной пожар в девятиэтажном доме на улице Переверткина Железнодорожного района обернулся трагедией. После его тушения в горевшей квартире обнаружили тело 65-летней хозяйки. Специалистам предстоит установить причину ее смерти, а также выяснить, из-за чего возник пожар.

Напомним, квартира в девятиэтажке загорелась в 1.25 в среду, 12 апреля. На месте ЧП работали 14 сотрудников МЧС, приехавших на четырех пожарных машинах. Они справились с огнем в 1.40. Пламя повредило комнату 3х4 метра по всей площади.