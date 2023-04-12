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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:22

Под Воронежем два молодых человека разбились на мотоцикле

«Ямаху» протаранила иномарка. Мотоцикл выбросило на остановку
Юрий КОЗЛОВ
Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Страшная авария случилась в 00.00 в среду, 12 апреля, в Рамонском районе на восьмом километре дороги «Подъезд к Воронежу» по направлению к Москве. 29-летний житель Воронежа, руливший «Фольсквагеном-Поло», при перестроении не пропустил мотоцикл «Ямаха R6» и протаранил его. Мотоциклист по инерции врезался в остановку.

- В аварии погиб 25-летний водитель «Ямахи», житель Воронежа, и его 33-летний пассажир. Смерть обоих наступила до приезда скорой. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этой трагедии на дороге, - сообщили в региональном ГУ МВД.