Воронежский боец вернулся из украинского плена

Освобождения воронежского бойца удалось добиться за 11 дней. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В числе 106 российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, оказался и наш земляк. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель воронежского штаба комитета семей воинов Отечества (КСВО) Маргарита Масленникова. Она рассказала, что 29 марта поступила заявка с видео из плена. Ее проверили, выяснили, что это не фейк, и в течение 11 дней решили вопрос с возвращением бойца.

- Этот парень уже находится в Воронеже, а коллектив КСВО начал работу с его семьей. Это огромная радость для всех нас, приложивших усилия для обмена. Звонили родным, поздравляли, понимая, что впереди еще много дел, - поделилась эмоциями Маргарита Масленникова.