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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:27

Жительница Воронежа пожаловалась губернатору в соцсети на тараканов в детском саду

В мэрии уверены, что в образовательном учреждении с санитарной безопасностью все хорошо
Юрий КОЗЛОВ
Один из тараканов попал на видео.

Один из тараканов попал на видео.

Фото: кадр с видео

Жительница Воронежа Анастасия Мильгунова разместила в комментарии к одному из постов губернатора Александра Гусева на его странице ВКонтакте жалобу на то, что в детском саду № 131 Железнодорожного района завелись тараканы. Она отметила, что родители закупают спортивный инвентарь и игрушки для своих детей, вешают багеты и шторы. Но еще и травить тараканов за тех, кто по долгу службы это должен делать – уже перебор.

При этом Анастасия оговорилась, что к работе нянечек и воспитательниц у нее претензий нет. В отличие от администрации детсада, не реагирующей на просьбы справиться с тараканами.

В мэрии в ответ на это сообщение дали такой комментарий:

- По информации управления образования и молодежной политики, санитарная безопасность в детском саду № 131 обеспечивается в соответствии со всеми нормами и требованиями. Последний раз работники специализированной организации проводили обработку 31 марта 2023 года, новая запланирована на 21 апреля.