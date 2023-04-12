Жительница Воронежа пожаловалась губернатору в соцсети на тараканов в детском саду

Один из тараканов попал на видео. Фото: кадр с видео

Жительница Воронежа Анастасия Мильгунова разместила в комментарии к одному из постов губернатора Александра Гусева на его странице ВКонтакте жалобу на то, что в детском саду № 131 Железнодорожного района завелись тараканы. Она отметила, что родители закупают спортивный инвентарь и игрушки для своих детей, вешают багеты и шторы. Но еще и травить тараканов за тех, кто по долгу службы это должен делать – уже перебор.

При этом Анастасия оговорилась, что к работе нянечек и воспитательниц у нее претензий нет. В отличие от администрации детсада, не реагирующей на просьбы справиться с тараканами.

В мэрии в ответ на это сообщение дали такой комментарий:

- По информации управления образования и молодежной политики, санитарная безопасность в детском саду № 131 обеспечивается в соответствии со всеми нормами и требованиями. Последний раз работники специализированной организации проводили обработку 31 марта 2023 года, новая запланирована на 21 апреля.