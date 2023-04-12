В Воронеже на ночном пожаре пострадал жилец девятиэтажки

Ночью воронежским пожарным пришлось изрядно поработать. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Воронеже в ночь на среду, 12 апреля, случилось два ночных пожара. В 1.25 загорелась квартира в Железнодорожном районе в доме № 43 на улице Переверткина. На место ЧП примчались четыре пожарные машины с 14 сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 1.40. Пламя повредило комнату 3х4 метра по всей площади. На этом пожаре пострадал человек, живущий в этой квартире. Насколько тяжелы его травмы, пока неясно.

А в 3.42 загорелся частный дом 10х8 метров на улице 45 Стрелковой дивизии Коминтерновского района. На этом пожаре работали восемь специалистов МЧС на двух машинах. Пламя потушили в 3.51. В результате пожара в комнате 4х5 метров огонь повредил домашнюю мебель на площади 1 кв.м. Пострадавших на пожаре не было.