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НовостиОбщество12 апреля 2023 5:28

Воронежцы могут получить помощь и консультацию по новому номеру Социального фонда

Старый не работает с 12 апреля
Олег КУЗНЕЦОВ
Телефон изменился, услуги остались прежними.

Телефон изменился, услуги остались прежними.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воронежском отделении Социального фонда сообщили об изменении номера телефона «горячей линии». Теперь для того, чтобы получить помощь виртуального ассистента и консультацию сотрудников контакт-центра, нужно будет позвонить по номеру 8 (800) 100 00 01. Старый телефон 8 (800) 200−09−31 перестал работать с 12 апреля.

Если при консультации требуется использовать персональные данные, ее дадут только после идентификации личности звонящего.

Напомним, Социальный фонд России начал работать с 1 января 2023 года. Он образовался в результате слияния двух фондов: Пенсионного и социального страхования.