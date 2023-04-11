Воронежские гандболисты впервые в сезоне-2022/23 не могут победить на протяжении трех матчей кряду

Сейчас наши парни переживают худший момент в этом розыгрыше. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Москве состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный клуб «МССУОР № 2-Академия» принимал «Воронеж». После неудачи в первой встрече (29:32) наши парни жаждали реванша, и достаточно уверенно началу игру. На протяжении первых 15 минут вели в счете, а затем «поплыли», уйдя на перерыв при «-3» (9:12). К счастью, избежать второго поражения кряду удалось (25:25), хотя ничья в нынешней ситуации, когда на кону каждое очко, не самый радостный результат. В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Евгений Грибков (пять очков), Павел Матвеев (четыре), Никита Арефин и Никита Сибирев (по три).

Кстати, сейчас наши парни переживают худший момент в этом розыгрыше. До осечек в матчах с москвичами они поделили очки с казанским «Зилантом» (27:27), то есть не могут выиграть на протяжении трех встреч. А ведь до этого выдали рекордную 10-матчевую беспроигрышную серию (+9=1). После декабрьского поражения от волгоградского «Каустика» они поочередно одолели белгородский «Технолог-Спартак» (четыре раза), астраханский «Динамо-СШОР», «ДГТУ-Лидер» (по два раза) и взяли три очка в матчах с «Зилантом». И вот теперь серия из трех осечек.

После минувшего тура лидирует дубль «Чеховских медведей» (43 очка), следом располагаются «Воронеж» (39) и «Каустик» (37). Правда, по потерянным очкам наши земляки идут вровень с «мишками». Они провели на две игры меньше, чем подмосковный клуб. Теперь 12 и 13 апреля воронежцы дважды сыграют на площадке «Зиланта». Начало обеих встреч в 16:00.