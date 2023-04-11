73,5 кг опасного мяса изъяли из оборота в Воронежской области

Из оборота изъято 46 партий небезопасной мясной продукции. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С начала года санитарные врачи Воронежской области изъяли из оборота 46 партий небезопасной мясной продукции общим весом 73,5 кг. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства организовали 86 проверок на предмет соблюдения требований к условиям хранения, производства и реализации мяса, а также продуктов его переработки. По итогам этих мероприятий санврачи вынесли 14 постановлений, назначив штрафы на общую сумму в 160 тысяч рублей.

В списке наиболее частных нарушений оказались несоблюдение условий хранения и реализации, правил товарного соседства, продажа продуктов животноводства без документов, подтверждающих их качество и безопасность, несоблюдение норм личной гигиены персоналом и режима мойки, санобработки и дезинфекции инвентаря.