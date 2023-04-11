Воронежский сквер «Чайку» благоустроят к осени 2023 года

Фото со страницы городского управления экологии в VK.

В сквере «Чайка» на улице Новосибирской в Воронеже начался ремонт подпорной стены. Кроме того, ведутся работы по сохранению вяза, растущего более полувека в сооружении. Об этом сообщается на странице городского управления экологии в VK.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на эти цели выделили 16,4 млн рублей. Весь комплекс работ по благоустройству необходимо выполнить за 99 рабочих дней. Подрядчик из Тулы стал единственным участником аукциона и предложил выполнить услуги за максимальную стоимость контракта. Сначала нужно демонтировать подпорную стену и возвести монолитную. Следующим этапом работ станет гидроизоляция бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, облицовка стен. В обязанности фирмы также войдет восстановление тротуаров и благоустройство территории.

В управлении уточнили, что работы откладывались из-за того, что сначала необходимо было разработать проект, торги на который состоялись не с первого раза.

– Отдельно отметим, что все деревья, находящиеся в зоне проведения работ, будут ограждены. В контракте отдельно указана ответственность подрядчика по сохранности каждого зеленого насаждения, включая вяз, растущий в самой стене. Работы ведутся под контролем городского управления экологии, - пояснили экологи.