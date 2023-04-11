Под Воронежем нашли останки двух солдат Красной Армии

Фото со страницы поискового отряда «Патриот» в VK.

Останки двух солдат Красной Армии нашли в Рамонском районе возле села Большая Верейка 8 апреля. Об этом информируют поисковый отряд «Патриот».

Среди личных вещей поисковики обнаружили монеты 1930-40-х годов и стеклянные фляжки. А в противогазе одного из бойцов найдены агитлистовки нацистской Германии.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, археологи обнаружили в Воронеже останки женщины времен Средневековья. Тем временем, в Воронежской области перезахоронили останки более 700 человек, погибших в годы ВОВ.