Воронежские каратисты завоевали семь медалей на первенстве России

Воронежские каратисты стали одними из лучших на первенстве России. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские каратисты отлично выступили на проходившем в Орле первенстве России. Они завоевали семь медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Успех тем более весомый, учитывая, что в 2023 году участниками соревнований стали более 1,5 тысяч человек из 57 регионов России.

Председатель Воронежского регионального отделения Федерации всестилевого карате России Иван Новак сообщил, что соревнования традиционно отличает сильная организация. На церемонии открытия перед участниками первенства выступил автор-исполнитель и мастер каратэ Альберт Каракчиев из Воронежа. Он исполнил свою патриотическую песню «Мы русские!». А потом его земляки показали класс.

На счету воронежских спортсменов три золота. Их завоевали в возрастной категории 14-15 лет Кирилл Дорофеев (тренер Новак И.С.), Александра Киселева и Денис Брославцев среди юношей 16-17 лет (обоих спортсменов готовила к турниру Каракчиева М.В.).

Серебро на счету Александра Давыгора и Алина Заболотней, выступавших в возрастной категории 14-15 лет (тренирует обоих Коротких Н.М.).

Бронзовые медали завоевали Кирилл Квасов (юниоры от 18 до 20 лет) и Елизавета Котельникова (юниорки 16-17 лет). Обоих спортсменов тренирует Бебнев В.Л.

Ранее воронежские спортсмены завоевали 84 медали на международных соревнованиях по восточному боевому единоборству.