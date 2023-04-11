В Воронежском океанариуме родилась микроскопическая обезьянка

Крохотного малыша пока сложно разглядеть на спине мамы, фото Воронежского океанариума

В Воронежском океанариуме пополнение. Родителями малыша стали игрунки Агата и Майк. Это одни из самых маленьких приматов (размеры взрослой особи не превышают 18 см, а вес 250 г), поэтому детеныш - словно кукольный! Это первый малыш в семействе, кстати, молодой маме всего 1,5 года, а папе - два, но для животного мира это считается вполне половозрелым возрастом.

Пара игрунок поселилась в океанариуме прошлой осенью: крохотные обезьянки живут в комфортном вольере по соседству с краснорукими тамаринами и марой.

- Новорожденный малыш и мама чувствуют себя хорошо. В первые дни детеныш постоянно находился только с матерью, крепко держась за шерстку на ее спине. Где-то через неделю к процессу воспитания подключился счастливый отец семейства - стал носить малыша на своей спинке, передавая его маме на кормление. Пока пол детеныша неизвестен. Специалисты смогут осмотреть его чуть позже, когда он подрастет и окрепнет, - рассказали в океанариуме. - Сейчас детеныш питается исключительно материнским молоком. Примерно с 2-3 месячного возраста он начнет постепенно пробовать взрослую пищу. Меню обыкновенных игрунок у нас достаточно разнообразное: много фруктов и овощей, творог, перепелиные яйца и специальные витаминные добавки.

Пока малыша-игрунку трудно разглядеть в вольере, он прячется за спиной мамы или папы. Но если приглядеться, можно увидеть, какой он мимишный - с глазками пуговками.