Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья11 апреля 2023 14:26

В Воронежском океанариуме родилась микроскопическая обезьянка

Пол игрунки пока не определили
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Крохотного малыша пока сложно разглядеть на спине мамы, фото Воронежского океанариума

Крохотного малыша пока сложно разглядеть на спине мамы, фото Воронежского океанариума

В Воронежском океанариуме пополнение. Родителями малыша стали игрунки Агата и Майк. Это одни из самых маленьких приматов (размеры взрослой особи не превышают 18 см, а вес 250 г), поэтому детеныш - словно кукольный! Это первый малыш в семействе, кстати, молодой маме всего 1,5 года, а папе - два, но для животного мира это считается вполне половозрелым возрастом.

Пара игрунок поселилась в океанариуме прошлой осенью: крохотные обезьянки живут в комфортном вольере по соседству с краснорукими тамаринами и марой.

- Новорожденный малыш и мама чувствуют себя хорошо. В первые дни детеныш постоянно находился только с матерью, крепко держась за шерстку на ее спине. Где-то через неделю к процессу воспитания подключился счастливый отец семейства - стал носить малыша на своей спинке, передавая его маме на кормление. Пока пол детеныша неизвестен. Специалисты смогут осмотреть его чуть позже, когда он подрастет и окрепнет, - рассказали в океанариуме. - Сейчас детеныш питается исключительно материнским молоком. Примерно с 2-3 месячного возраста он начнет постепенно пробовать взрослую пищу. Меню обыкновенных игрунок у нас достаточно разнообразное: много фруктов и овощей, творог, перепелиные яйца и специальные витаминные добавки.

Пока малыша-игрунку трудно разглядеть в вольере, он прячется за спиной мамы или папы. Но если приглядеться, можно увидеть, какой он мимишный - с глазками пуговками.