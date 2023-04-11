В Воронежской области задержали виновника смертельного ДТП

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в наезде на пешехода, в результате которого погиб пенсионер. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительной версии, 9 апреля этого года примерно в 23:15 в Рамонском районе у дома №85 по ул. Советской в селе Новоживотинное, задержанный, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», двигался в сторону села Ямное. На одном из участков дороги он наехал на пенсионера, который шел в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход, 65-летний местный житель, скончался на месте аварии. Водитель с места происшествия скрылся. Задержанный во всем сознался и добровольно выдал поврежденные части своей машины, которые он спрятал после аварии. В соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.