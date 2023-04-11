В Воронеже построят аптеку возле областной клинической больницы № 1

Аптеку должны построить недалеко от областной клинической больницы № 1. Фото: vrngmu.ru

В региональном департаменте строительной политики начали поиск подрядчика для разработки документации и строительства новой аптеки. Она должна появиться около областной клинической больницы № 1 по адресу: Московский проспект, 151. Начальная (она же максимальная) цена контракта – 213,2 миллионов рублей.

Подрядчику нужно будет перед строительством подготовить территорию. Нужно проверить, остались ли там со времен Великой Отечественной войны снаряды или воинские захоронения. Также там надо вырубить деревья и кустарники. Только после этого можно будет начать возводить здание.

Помимо собственно строительства, нужно будет провести монтаж систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации, а также установить фонари, пожарную и охранную сигнализацию. Также уже на финальной стадии работ предстоит сделать новую котельную, а также проложить тротуары и провести озеленение территории. Здание аптеки должно быть готово не позже 1 июня 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 27 апреля. Подрядчика планируют определить 3 мая.