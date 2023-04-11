В Воронеже отреставрируют фасад в памятнике архитектуры «Дом Федорова»

В Воронеже завершат работы по сохранению старинного здания «Дом Федорова». Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН). Дом располагается по адресу: улица Коммунаров, 60 в тихом центре столицы Черноземья.

Подрядчик – воронежское ООО «фирма «ВиС» - должен будет закончить реставрацию фасада и ремонт систем водоотведения. Завершить все эти работы необходимо к июлю 2023 года.

Справка «КП»

Имеющее культурную ценность здание построили в конце XIX-начале XX в. Сначала оно принадлежало семье Федоровых. Это был один из крупнейших в районе доходных домов из красного кирпича.

С 1908 года, в том числе и в послереволюционное время, в доме жил и работал техник-архитектор, изобретатель Пантелеймон Иванович Медведев (1873 - после 1946). По его проектам построен ряд зданий в Воронеже и Воронежской губернии. В конце 1900-х и в 1910-х годах здесь размещалась частная проектная мастерская Медведева; он принимал заказы и на чертежи, и на выполнение строительных подрядов.

Здание приняли на государственную охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18 апреля 1994 года.