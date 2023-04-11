Воронежскому аферисту, обманувшему четырех пенсионеров, дали четыре года колонии

Беликов и его подельники обманывали пенсионеров, сообщая по телефону лживую информацию. Фото: Алексей СЕРГУНИН

30-летний воронежец Олег Беликов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом информирует телеграм-канал региональной прокуратуры.

Как установлено судом, Беликов и его подельники обманывали пенсионеров, сообщая по телефону лживую информацию о необходимости оказания материальной помощи близким родственникам якобы попавшим в беду. С апреля по май 2021 года Беликов успел обмануть четырех престарелых жителей Воронежа, похитив у них почти 1,5 миллиона рублей. В итоге аферисту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Беликова обязали компенсировать ущерб потерпевшим.