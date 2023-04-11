Жителя Воронежской области осудили за плевок в сторону судьи

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Таловский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор по делу, фигурантом которого стал местный житель. Мужчину осудили за другое преступление, однако он не согласился с вердиктом. В итоге было возбуждено дело об оскорблении судьи (ч.2 ст.297 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда 10 апреля.

Инцидент произошел в июле прошлого года. В ходе итогового заседания мужчина нецензурно выразился в адрес судьи и смачно плюнул в его сторону. Тем самым он своими действиями унизил честь и достоинство служителя Фемиды, подорвал авторитет судебной власти.

В итоге дебошира приговорили к исправительным работам на один год с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, к сроку присоединили неотбытую часть наказания по другому приговору. Итоговый вердикт – злоумышленника лишили свободы на пять лет и четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.