Пытаясь получить интим-услугу, воронежский студент лишился 23 тысячи рублей

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 10 апреля, в отдел полиции №8 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 20-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили у него деньги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что 9 апреля вечером, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки. Алкоголь значительно улучшил его настроение, и парень решил разнообразить свой досуг. На одном из сайтов в интернете он нашел объявление о предоставлении интим-услуг, стоимостью две тысячи рублей.

В ходе телефонного разговора неизвестный попросил юношу перечислить на киви кошельки еще некоторую сумму денег, якобы, для оплаты арендованного жилого помещения и страхования сделки. После того, как потерпевший перечислил деньги, аферист сообщил ему, что платеж не прошел, счета заблокировались. Поэтому пришлось повторить операцию. После этого неизвестный сослался на ошибки клиента, совершенные во время перевода, и снова попросил продублировать действия по оплате. В этот момент парень понял, что его обманывают и прервал общение. В общей сложности он лишился 23 тысяч рублей, а ожидаемого удовольствия так и не получил.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы восемь фактов мошенничеств и семь краж денег, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 1 млн 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.