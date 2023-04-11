В Воронеже ветеран ВОВ Галина Булкова отмечает 100-летний юбилей

В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны Галина Булкова празднует свое 100-летие. В этот день она принимает подарки. С вековым юбилеем пенсионерку поздравили первые лица города и области - мэр Вадим Кстенин и губернатор Александр Гусев.

Галина Булкова родилась в Воронеже. Во время Великой Отечественной ее семья эвакуировалась из Воронежа, а женщина осталась защищать родину. Ее определили в интендантскую службу, где она прослужила до 9 мая 1945 года.

- Мы всегда будем благодарны вам за самоотверженное участие в достижении Великой Победы. Примите мой низкий поклон. От всего сердца поздравляю вас с грандиозным юбилеем, - сказал губернатор.

А мэр пожелал Галине Михайловне долголетия, благополучия, бодрости духа.