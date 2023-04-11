Следователи заинтересовались историей с застрявшей из-за размытой дороги скорой под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

СУ СКР по региону проводит доследственную проверку после информации из СМИ о смерти 84-летнего пенсионера из села Рыкань в Новоусманского района, к которому не смогла доехать скорая из-за плохой дороги. Об этом сообщили в ведомстве 11 апреля.

Ранее появилась информация, что 3 апреля умер пенсионер, якобы не дождавшийся приезда машины скорой помощи, а фельдшер добиралась пешком. Жители также сообщили, что неоднократные обращения по поводу ремонта дороги результата не принесли.

- По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц администрации, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., - пояснили в СУ СКе.

Ранее власти муниципалитета пояснили, что скорая ехала к уже умершему человеку. Медики должны были зафиксировать смерть.