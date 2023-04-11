В Воронежской области в столкновении «Лады» и «Мерседеса» пострадал 38-летний мужчина

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне, 10 апреля, в 21:10 у дома №6 по улице Полевой в селе Новая Усмань 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», пытался совершить обгон. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 38-летнего жителя Воронежа.

В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ГАЗель перевернулась после столкновения с грузовиком в Воронежской области.