Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 11:26

В Воронежской области в столкновении «Лады» и «Мерседеса» пострадал 38-летний мужчина

ДТП произошло в Новой Усмани
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне, 10 апреля, в 21:10 у дома №6 по улице Полевой в селе Новая Усмань 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», пытался совершить обгон. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 38-летнего жителя Воронежа.

В результате ДТП водитель «Лады» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ГАЗель перевернулась после столкновения с грузовиком в Воронежской области.