Форзиция зацвела в Воронеже

Фото пресс-службы департамента экологии Воронежской области.

Ярко-золотистое цветение этого удивительного многолетнего кустарника продолжится 20 - 25 дней, затем на его ветках распустятся крупные зеленые листья и вырастут новые побеги, которые зацветут в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба департамента экологии Воронежской области.

Форма бутонов форзиции напоминает колокольчики, собранные в соцветие по три - пять штук. Появляются они, когда ствол кустарника еще полностью голый.

СПРАВКА «КП»

Форзиция - это многолетний кустарник семейства маслиновых, привезен в Европу из Китая шотландским ботаником Уильямом Форсайтом в XVIII веке. Кустарник не прихотлив к составу почвы, предпочитает расти на солнечных участках, не любит сквозняк и ветер, устойчив к болезням.