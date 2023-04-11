В Воронеже на Пасху будет прохладная, но ясная погода

На Пасху тучи разойдутся. Фото: ИВАНОВА Диана

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на Пасху. В целом она будет благоприятна для отмечания светлого праздника.

- 13 и 14 апреля по территории Воронежской области пройдут циклоны, которые вызовут дожди. В субботу, 15 апреля, они сменятся антициклоном. Как всегда, он вызовет ясную, но довольно прохладную погоду. В ночь на Пасху ожидаем в Воронеже +2 градуса, а днем не более +12. В Воронежской области не исключены заморозки. Ночью температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем, как и в Воронеже, в целом по области будет прохладно, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Что касается ближайших дней, то в Воронеже в ночь на среду, 12 апреля, метеорологи прогнозируют пасмурную погоду при +6 градусах. Днем температура поднимется до +15, возможны порывы ветра до 13 м/c.

В четверг, 13 апреля, вместо восточного ветра подует северо-восточный, максимальная скорость его также достигнет 13 м/с. Ночью пойдет небольшой дождь при +7 градусах. Днем он не прекратится, столбик термометра поднимется до +13.

В ночь на пятницу, 14 апреля, вновь изменится ветер – на этот раз на северный. Дождь усилится, а вот температура, как и сутки назад, будет в районе +7. Днем возможны порывы ветра до 14 м/c. Дождь уже будет слабым. Столбик термометра достигнет отметки в +12 градусов.

В субботу, 15 апреля, ветер ослабнет, его максимальная скорость будет не более 10 м/c. Из-за туч будет появляться луна при +2 градусах. Днем вместо северного подует северо-восточный ветер, но скорость его не изменится. Будет совсем прохладно – около +10.