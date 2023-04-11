Скорая не смогла проехать по размытой дороге в воронежском селе к умершему пенсионеру

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Ранее в воронежских СМИ начала распространяться информация о том, что в селе Рыкань Новоусманского района скончался мужчина, который якобы не дождался застрявшую в грязи на дороге скорую помощь. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе муниципалитета 11 апреля.

Там пояснили, что 84-летний мужчина умер еще до вызова бригады медиков. Скорую вызвали родственники, чтобы зафиксировать факт смерти пенсионера, но действительно не смогла проехать к дому из-за плохой дороги.

- Это подтверждено руководством больницы и записями переговоров. Очевидно, что никакой помощи в данном случае врачи оказать уже, к сожалению, не могли, и бригада об этом знала, -пояснили в администрации района.

Власти не отрицают, что грунтовая дорога действительно была размыта. Что касается этой проблемы, то админстрацией ранее была запланирована отсыпка наиболее проблемного участка, людям также помогали проехать представители администрации Хреновского поселения. Возможность ремонта дороги сейчас на рассмотрении – затруднительно отремонтировать все проблемные дороги, учитывая возможности бюджета. Ежегодно удается приводить в порядок 30-50 км дорог местного значения, при многократно большей потребности.

- Что касается конкретно данного инцидента – со стороны специалистов администрации поселения по обращению родственника умершего (родственник в этот момент в Рыкани отсутствовал и, с его слов, приехать возможности не имел) было оказано содействие по транспортировке тела в морг, - подчеркнули в пресс-службе.