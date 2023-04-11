Еще 30 человек пострадали в Воронежской области от укусов клещей

В период с 4 по 11 апреля с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Воронежской области обратились еще 30 человек. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Неделей ранее пострадавших от кровососущих пациентов было 20.

Ранее власти рассказали, что санитарную обработку от клещей уже провели в местах массового отдыха и пребывания воронежцев на 48,96 га. Всего в Воронежской области запланировано обработать территории в 940,05 га. Особое внимание также уделят летним оздоровительным учреждениям.