Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 9:59

Еще 30 человек пострадали в Воронежской области от укусов клещей

Неделей ранее пострадавших от кровососущих пациентов было 20
Евгения ФРОЛОВА

В период с 4 по 11 апреля с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Воронежской области обратились еще 30 человек. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

Неделей ранее пострадавших от кровососущих пациентов было 20.

Ранее власти рассказали, что санитарную обработку от клещей уже провели в местах массового отдыха и пребывания воронежцев на 48,96 га. Всего в Воронежской области запланировано обработать территории в 940,05 га. Особое внимание также уделят летним оздоровительным учреждениям.