В Воронеже перекроют движение у Центрального стадиона профсоюзов 16 апреля 2023

Основная причина корректировок движения - безопасность болельщиков. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Для обеспечения безопасности и правопорядка при проведении 16 апреля матча чемпионата России по футболу между «Факелом» и грозненским «Ахматом» в Воронеже будет временно скорректирована схема организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона профсоюзов.

Так, с 18:00 15 апреля до 21:00 16 апреля будет запрещена парковка автотранспорта на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 21:00 16 апреля будет запрещено движение автотранспорта на участках улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.

На период закрытия движения автобусные маршруты №№ 46, 58, 76 скорректируют путь следования:

– движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 46, 76 – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.