Воронежец зарезал своего пасынка

В ходе словесной перепалки старший мужчина пырнул своего родственника ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Воронежу 7 апреля поступило сообщение о ножевом ранении в область сердца 27-летнего воронежца, который был направлен в медицинское учреждение. Из-за полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и СК подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 52-летний местный житель, отчим погибшего. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

По предварительным данным, в период с 23:00 6 апреля до 0:00 7 апреля отчим и пасынок находились возле собственного дома, расположенного на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже. В ходе словесной перепалки старший мужчина пырнул своего родственника ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший упал, а очевидцы незамедлительно вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» злоумышленнику грозит до 15-тилет лишения свободы.