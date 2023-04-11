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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:23

За срыв концерта в Воронеже у Киркорова хотят отсудить 4,5 млн рублей

Организаторы действа обратились в суд
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно о том, что за срыв концерта, который должен был состояться в Воронеже, у российского певица Филиппа Киркорова пытаются отсудить аж 4,5 млн рублей.

По данным KP.RU, популярному артисту прилетел очередной иск. 3 апреля компания "Культурная служба" обратилась в суд с требованием взыскать с Киркорова 4 млн 556 тысяч рублей. Якобы такая задолженность у певца образовалась по договору оказания услуг. Рассмотрение дела назначено на 11 мая.

Концерт Филиппа Бедросовича в столице Черноземья должен был пройти в минувшем в году. Однако его отменили якобы из-за обращений общественников. Активисты были недовольны его «плясками на кресте». В итоге концерт провели лишь в феврале.

Теперь организаторы якобы пытаются отсудить потерянные деньги на подготовку к несостоявшемуся шоу. От звезды требуют 4,5 млн рублей.