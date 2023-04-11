Житель Воронежа попался на попытке сбыта 17 тысяч пачек немаркированных сигарет

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

38-летнего воронежца обвинили в хранении около 17 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, которую он планировал сбыть. Уголовное дело расследовано и передано в Советский райсуд. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталья Куликова 11 апреля.

Фото - ГУ МВД по региону

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина приобрел табачные изделия для дальнейшей реализации на территории столицы Черноземья. В его гараже в Юго-западном районе и в автомобиле «Шкода Рапид» оперативники нашли около 17 тысяч пачек сигарет различного ассортимента.

- Согласно заключению проведенного исследования изъятая табачная продукция не маркирована специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Общая рыночная стоимость товара составила более 2 млн 300 тысяч рублей, - пояснила Куликова.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.