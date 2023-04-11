ГАЗель перевернулась после столкновения с грузовиком в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Во вторник, 11 апреля, в 07.15 на территории Семилукского района произошла авария с пострадавшим, в которой одно авто перевернулось. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, на 200 километре автодороги «Курск-Саратов» 53-летний воронежец, водитель автомобиля «Исузу», не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средства. В итоге он допустил столкновение с автомобилем ГАЗель, которой управлял 41-летний житель столицы Черноземья. В результате ГАЗель перевернулась.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.