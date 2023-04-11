В аварии с двумя грузовиками на трассе в Воронежской области пострадал 27-летний мужчина

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла днем ранее в 13:50 в Аннинском районе на 332 километре автодороги 298-«Воронеж-Курск». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 11 апреля.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

По предварительным данным полиции, 27-летний воронежец на автомобиле «ГАЗ 2790» двигался со стороны Саратова в направлении столицы Черноземья. Он не выдержал дистанцию до впереди движущегося «Газ 3301», которым управлял его сверстник. Из-за чего и случилось столкновение.

В результате ДТП грузовики сильно покорежило, а виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.