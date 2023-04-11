На воронежской трассе М-4 «Дон» загорелась фура Scania

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На участке трассы М-4 «Дон» в Богучарском районе загорелся большегрузный автомобиль Scania. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 20.14 днем ранее. На 735-м км трассы выехали два пожарных расчета ПСЧ-33 в составе восьми спасателей и двух единиц специальной техники.

Пожар был ликвидирован, но огонь повредил кабину фуры по всей площади. По счастью, никто из людей не пострадал. Причина возгорания устанавливается.