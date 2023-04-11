Воронежские волонтеры взяли под опеку упавших с гнездом бельчат

Фото центра помощи диким животным «Сердце Леса»

Из микрорайона Подгорное воронежским волонтерам доставили гнездо с бельчатами. Малышей не заметили люди, когда на участке подрезали виноград, разросшийся до второго этажа. Об этом рассказали 8 апреля в центре помощи диким животным «Сердце Леса».

В гнезде оказалось пятеро бельчат. Двое детенышей были уже мертвы, а троих активисты взяли под опеку. Малышам, а это два самца и самка, около 5 дней от роду.

- У выживших бельчат имеются небольшие гематомы, также они приехали холодными (такие крохи не держат сами тепло и им необходима грелка), - пояснили волонтеры.

Ранее активистам привезли гнездо с бельчатами с улицы Шишкова. Оно упало при вырубке деревьев.