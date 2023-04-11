Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 6:31

Воронежские волонтеры взяли под опеку упавших с гнездом бельчат

Животных привезли из микрорайона Подгорное
Евгения ФРОЛОВА
Фото центра помощи диким животным «Сердце Леса»

Фото центра помощи диким животным «Сердце Леса»

Из микрорайона Подгорное воронежским волонтерам доставили гнездо с бельчатами. Малышей не заметили люди, когда на участке подрезали виноград, разросшийся до второго этажа. Об этом рассказали 8 апреля в центре помощи диким животным «Сердце Леса».

В гнезде оказалось пятеро бельчат. Двое детенышей были уже мертвы, а троих активисты взяли под опеку. Малышам, а это два самца и самка, около 5 дней от роду.

- У выживших бельчат имеются небольшие гематомы, также они приехали холодными (такие крохи не держат сами тепло и им необходима грелка), - пояснили волонтеры.

Ранее активистам привезли гнездо с бельчатами с улицы Шишкова. Оно упало при вырубке деревьев.