В Воронеже на Остужевской развязке могут появится выделенные полосы

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

После завершения строительства Остужевской развязки на ней могут организовать выделенные полосы для общественного транспорта. Этот вопрос обсудили в ходе оперативного совещания в горадминистрации в понедельник, 10 апреля.

Мэр Вадим Кстенин пояснил, что движение будет запущено по 8 полосам по двум мостам. На этих путепроводах можно сделать выделенные полосы для маршруток и машин экстренных служб, а остальным автомобилистам вполне хватит шесть полос.

Глава города предложил посмотреть, как будет работать такая организация движения, и в случае необходимости скорректировать ее.

Напомним, реконструкция Остужевской развязки проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На втором этапе планируется расширить до шести полос дорогу от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до трассы М-4 «Дон». Кроме того, построить разноуровневую развязку по типу клеверного листа на пересечении улиц Остужева и Минской. Завершающим этапом станут изменения в организации движения на участке от Северного моста до Остужевского кольца.

Ранее стало известно, что выделенки могут сделать еще на трех больших улицах Воронежа - Ленинском проспекте, 9 Января и Ворошилова.