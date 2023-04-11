Поврежденный от взрыва газа дом на улице Хользунова в Воронеже планируют сдать в мае

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Закончить аварийно-восстановительные работы в доме на улице Хользунова, где произошел взрыв газа, планируют в мае. Об этом рассказал вице-мэр Сергей Петрин на еженедельной планерке в горадминистрации 10 апреля.

На данный момент специалисты уже завершили укрепление стен. Сейчас подрядчик приступил к демонтажу противоаварийных рам и поврежденных перекрытий, почти полностью смонтирована система отопления, идет подготовка опалубки новых перекрытий.

К устройству монолитных перекрытий приступят на этой неделе. Комплекс аварийно-восстановительных работ планируется завершить в мае.

Напомним, трагедия произошла в марте 2022 года и унесла жизнь 30-летнего мужчины, собственника злополучной квартиры, а также его пожилой соседки. Пока шло восстановление, жить в подъезде было нельзя. Собственники 27 квартир могут вернуться в дом уже через месяц.