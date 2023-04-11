Второй ярус Северного моста может соединить пешеходной тропой Центральный парк и «Дельфин»

Чиновники предложили вариант использования второго яруса Северного моста. Он может соединить пешеходной тропой Центральный парк и «Дельфин» на левом берегу. Судьбу конструкции, которая простаивает уже несколько лет, обсудили в понедельник, 10 апреля, в Воронеже на планерке в мэрии.

По словам главного архитектора города, во время субботника чиновники осмотрели подходы ко второму ярусу моста со стороны Центрального парка. Убедились, что есть техническая возможность соединить пешеходной связью этот парк и «Дельфин».

Вадим Кстенин назвал идею очень интересной. При этом он уточнил, что точное решение возможно принять только после обследования состояния второго яруса. Градоначальник призвал архитектора проработать трассировку, технические решения и обязательно запланировать велодорожку.