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НовостиОбщество10 апреля 2023 17:26

11 апреля в Воронеже на семь часов запретят парковку у Благовещенского храма

Ограничения связаны с церемонией возложения венков
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже на семь часов запретят парковку у Благовещенского храма 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничения введут в связи с проведением торжественной церемонии возложения венков. Оставить автомобили будет нельзя на участке улицы Фридриха Энгельса – в районе кафедрального собора (у дома № 14В по проспекту Революции) с 7:00 до 14 часов.

Напомним, из-за ремонта теплотрассы с 10 апреля до 16 июня перекрыли движение в районе дома № 2А по улице Кулибина. Кроме того, в Воронеже на десять дней закрыли улицу Урывского. Ограничения продлятся до 20 апреля.