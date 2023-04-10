В Воронеже на тепловозоремонтном заводе людям по два года не давали отпуск

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проверили работу тепловозоремонтном заводе. И выяснили, что на этом предприятии, расположенном в Железнодорожном районе, грубо нарушали трудовое законодательство.

В частности, некоторые работники не могли уйти в отпуск два года. Порой людей необоснованно вызывали на завод, когда они находились на отдыхе. Обнаружили также ошибки в составлении графиков смен и учета рабочего времени.

Специалисты региональной Гострудинспекции, которым сообщили о результатах проверки, оштрафовали юридическое лицо (то есть, завод) по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Максимальный штраф по этой статье – 50 тысяч рублей.