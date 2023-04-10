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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:56

В Воронеже на тепловозоремонтном заводе людям по два года не давали отпуск

Это и другие безобразия обнаружили в ходе проверки транспортной прокуратуры
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проверили работу тепловозоремонтном заводе. И выяснили, что на этом предприятии, расположенном в Железнодорожном районе, грубо нарушали трудовое законодательство.

В частности, некоторые работники не могли уйти в отпуск два года. Порой людей необоснованно вызывали на завод, когда они находились на отдыхе. Обнаружили также ошибки в составлении графиков смен и учета рабочего времени.

Специалисты региональной Гострудинспекции, которым сообщили о результатах проверки, оштрафовали юридическое лицо (то есть, завод) по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Максимальный штраф по этой статье – 50 тысяч рублей.