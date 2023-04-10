В Воронеже исключили из КПРФ управляющего делами обкома, обвинившего первого секретаря в покушении на убийство

Воронежские коммунисты посчитали, что в конфликте прав Андрей Рогатнев. Фото: kprf.ru

В воронежском отделении КПРФ продолжается скандал с якобы имевшим место избиением управляющего делами воронежского обкома 74-летним Михаила Рукавицына 56-летним первым секретарем Андреем Рогатневым. Сам инцидент произошел месяц назад. В здании обкома партии между Рукавицыным и Рогатневым произошел разговор на повышенных тонах. Далее существуют две версии развития событий. Рогатнев заявил, что диалогом все и закончилось. А Рукавицын уверяет, что первый секретарь ударил его в шею и область сердца и вообще хотел убить. Он подал заявление с просьбой покарать лидера воронежских коммунистов в Следственный комитет и прокуратуру.

История получила развития на пленуме воронежского отделения КПРФ, состоявшемся в субботу, 8 апреля. На нем Михаила Рукавицына исключили из партии за «действия, нанесшие существенный ущерб КПРФ».

- Участники пленума приняли это решение большинством голосов. За Рукавицыным остается право подать апелляцию руководству партии в Москву. Надо сказать, что на пленуме Михаил Иванович не производил впечатление человека, имеющего большие проблемы со здоровьем, полученные якобы в результате физического воздействия, - сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.