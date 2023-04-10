В Воронеже апрельский рейтинг возглавила вакансия механизатора с зарплатой до 150 тысяч рублей

Нужно занять рублей триста – попроси у тракториста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики сервиса «Работа.ру» предоставили рейтинг самых выгодных вакансий в Воронежской области по состоянию на начало апреля. Оговоримся, что в него попали, в основном, предложения по рядовым рабочим и инженерным специальностям. Должности топ-менеджмента туда не вошли.

Возглавляет рейтинг вакансия механизатора в фермерском хозяйстве с обещаемой зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуют опыт работы от одного года и соответствующие водительские права. При этом честно предупреждают, что трудиться придется не строго восемь часов, а по ненормированному графику.

Такие же деньги предлагают и начальнику лаборатории молочного завода. Там требуют опыт работы на аналогичном посту. Нужно будет контролировать производственный процесс от получения сырья до получения готового продукта.

Третье место у вакансии ведущего инженера-конструктора с зарплатой до 140 тысяч рублей. Там также нужен опыта работы от одного года в качестве проектировщика на деревообрабатывающем или мебельном производстве. Среди требований - знание программ Базис-мебельщик, SolidWorks,и ArtCam. Иногородним сотрудникам обещают оплаты жилья.

Четвертым стало предложение работы главным химиком-технологом с зарплатой 100 тысяч рублей. Требования: высшее образование по направлениям «Химия» или «Химическая технология». Нужно также иметь опыт работы на предприятиях по производству огнеупорной или экзотермической продукции. На этой должности необходимо будет не только заниматься контролем технологического процесса и качества продукции, но и вести исследовательскую деятельность.

Пятое место – у вакансии интернет-маркетолога. Ему предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Такие деньги готовы платить специалисту с опытом работы в B2B, владением технических навыков, в частности программированием PHP, HTML, CSS, JS, работой с базами данных SQL. Нужны также успешные кейсы в диджитал-маркетинге и способность работать с большими объемами информации и иметь опыт управления рекламными кампаниями. Среди обязанностей еще и создание, и настройка рассылок, а также анализ деятельности конкурентов. Сразу на работу не возьмут, надо выдержать испытательный срок.

Замыкает ТОП-6 вакансия закройщика с зарплатой до 80 тысяч рублей. Требования - опыт работы на промышленном оборудовании на производстве. На этой должности нужно будет раскраивать полотна на детали с раскладкой лекал и заниматься комплектованием.