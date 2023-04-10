В Воронеже семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом

С газом шутки плохи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 8 апреля, в одном из домов на улице Ипподромной Коминтерновского района случилось ЧП. Мама двух маленьких детей готовила еду и почувствовала себя плохо. У нее закружилась голова. Схожие симптомы появились у ее матери и мужа.

Женщина вызвала специалистов газовой службы, те приехали и отключили колонку и отопление, чтобы исключить возможность дальнейшего отравления. Детей, двухмесячную девочку и двухлетнего мальчика, отвезли в больницу.

К счастью, с малышами ничего страшного не случилось, их выписали тем же вечером. Нет опасений за здоровье и трех взрослых. Вот только они теперь ломают голову, как справляться с домашним хозяйством. Без газа у них нет горячей воды, да и плитой для приготовления еды пользоваться нельзя.

Напомним, жуткой трагедией завершилось отравление газом семьи в доме № 6 на площади Ленина в конце февраля 2018 года. Погибли мальчики 8 и 12 лет.