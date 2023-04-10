Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 12:26

Под Воронежем похоронили военного, погибшего в зоне СВО

Жителя Эртиля не стало в боях 18 февраля
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей администрации Эртильского района

фото из соцсетей администрации Эртильского района

9 апреля эртильцы простились с военным Алексеем Глебовым. Он погиб 18 февраля 2023 года при проведении специальной военной операции на Украине. Ему было 33 года. Похоронили бойца на кладбище, расположенном в микрорайоне «Соколовка».

- Алексей Глебов достойно воевал, погиб смертью храбрых. Администрация Эртильского района скорбит вместе родными и близкими Алексея и выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой! - написали в некрологе сотрудники райадминистрации.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в Артемовске воронежца Николая Башкатова