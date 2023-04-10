Под Воронежем похоронили военного, погибшего в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Эртильского района

9 апреля эртильцы простились с военным Алексеем Глебовым. Он погиб 18 февраля 2023 года при проведении специальной военной операции на Украине. Ему было 33 года. Похоронили бойца на кладбище, расположенном в микрорайоне «Соколовка».

- Алексей Глебов достойно воевал, погиб смертью храбрых. Администрация Эртильского района скорбит вместе родными и близкими Алексея и выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой! - написали в некрологе сотрудники райадминистрации.

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