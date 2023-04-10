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НовостиСпорт10 апреля 2023 12:04

Игрока академии воронежского «Факела» вызвали в юношескую сборную России

Андрей Уваров будет участвовать в сборе в Москве
Юрий КОЗЛОВ
Андрей Уваров.

Андрей Уваров.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Воспитанник академии «Факела» Андрей Уваров получил вызов в юношескую сборную России до 16 лет. Наш полузащитник поедет на учебно-тренировочный сбор национальной команды. Он пройдет в Москве с 18 по 25 апреля.

Главный тренер Академии «Факела» Вадим Эктов рассказал подробнее о заслужившем внимание селекционеров сборной игроке:

– Андрей в нашей академии со дня ее основания. Прошел отбор, а теперь, когда за плечами первый сезон в Юношеской Футбольной Лиге Центр, получил вызов в сборную. Теперь Уваров должен работать еще больше, чтобы этот вызов не стал последним. Для остальных ребят в Академии приглашение Андрея в сборную – отличный стимул для совершенствования игры.