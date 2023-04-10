Воронежцев предупредили об отключении воды 11 и 12 апреля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Часть жителей улицы 9 января 11 и 12 апреля останутся без воды. Об отключении предупредил РВК-Воронеж. Водоснабжение будет временно приостановлено с 12.00 до 15.00. Ограничения коснутся жителей домов по ул. 9 Января, 241/1 - 241/15.

- Сотрудники Водоканала проведут плановые работы по улучшению надежности водоснабжения в Советском районе - будут менять две задвижки диаметром 150мм и 200мм на насосной станции, - сообщили в РВК-Воронеж.

Запаситесь водой на время ремонта.