Стало известно точное расписание игр воронежского «Факела» до конца сезона

В Воронеже в Премьер-лиге «Факелу» осталось провести, как минимум, еще четыре матча. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Российской Премьер-лиге определились с точным расписанием оставшихся матчей сезона.

Ближайшие две игры «Факел» проведет в Воронеже. В воскресенье, 16 марта, наша команды встретится с грозненским «Ахматом», идущим на пятом месте. Матч начнется в 16.30. А в субботу, 22 апреля, «Факел» сразится с «Оренбургом», уральцы сейчас занимают восьмое место. Игра также стартует в 16.30.

Затем, напротив, «Факел» ждут два выездных матча. В пятницу, 28 апреля, наши футболисты померяются силами с московским «Динамо», сейчас идущим шестым. Игра начнется в 20.00. В субботу, 6 мая, «Факел» сразится с одним из лидеров - «Ростовом». На данный момент дончане занимают второе место. Матч начнется в 19.00.

Далее снова будут чередоваться домашние и выездные игры. В воскресенье, 14 мая, в Воронеже предстоит встретиться с нынешним соседом по ФК «Пари НН», занимающим 13 место. Матч начнется в 19.00. В субботу, 20 мая, «Факел» сыграет в Москве с набравшим силы после зимнего перерыва «Локомотивом», идущим сейчас на 11 месте. Матч начнется в 14.00.

В воскресенье, 28 мая, в Воронеже «Факел» сразится с «Крыльями Советов» из Самары, пока идущим на 12 месте. Игра начнется в 16.30. А завершит сезон «Факел» в воскресенье, 3 июня, выездным матчем против без пяти минут будущего чемпиона – питерского «Зенита». Матч стартует в 17.00.

Напомним, «Факел» после поражения от московского «Торпедо» идет на 14 месте в 17 очками. Преимущество над автозаводцами и «Химками» - пока четыре очка. Команды, занимающие по итогам чемпионата 13 и 14 место, сыграют стыковые матчи за право быть в Премьер-лиге с клубами, которые займут 3 и 4 места в ФНЛ. Последние две вылетят в Футбольную национальную лигу напрямую. Пока «Факел» более близок к первому варианту.